Acções da Media Capital disparam

As acções reagem tardiamente ao facto de a empresa liderada por Paulo Fernandes ter revelado a intenção de lançar uma OPA (oferta pública de aquisição) sobre a dona da TVI se as negociações exclusivas chegarem a bom porto. Tal como comunicado a 16 de agosto essas negociações deverão durar 30 dias, mas poderá ser prolongado.

No âmbito destas negociações, diz a Cofina, prevê-se que esta venha a “adquirir à Prisa a totalidade do capital social na Vertix, sociedade comercial através do qual a Prisa detém acções representativas de 94,69% do capital social e dos direitos de voto da Media Capital, ao invés de proceder directamente à aquisição da participação na Media Capital”.

Caso as negociações com a Prisa sejam concluídas com a celebração de um contrato de compra e venda – que incluirá os termos e condições que venham a ser acordados entre as partes para o negócio -, a Cofina procederá simultaneamente à divulgação de um anúncio preliminar de OPA sobre as ações remanescentes da Media Capital”, adiantava o comunicado.

A Cofina admitiu que, uma vez que a liquidez da Media Capital é reduzida, venha a ser designado pelo regulador do mercado, a CMVM, um “auditor independente para fixar a respectiva contrapartida.”