Accionistas da Unitel estão dispostos a vender participações, diz Financial Times

Segundo àquele jornal inglês, esta alteração iria provocar uma abertura na economia, uma das mais importantes do continente africano, atendendo que há interessados como a MTN da África do Sul, a Orange francesa e a Vodafone do Reino Unido.

Ainda de acordo com o Financial Times, citando especialistas, a Unitel está avaliada em dois mil milhões USD (1,8 mil milhões de euros). No ano passado, a empresa contou com 10,4 milhões de assinantes e com receitas de 958 milhões USD (845 milhões de euros) de lucro.

Dizer que os especialistas do sector das telecomunicações dizem que por causa das reformas estruturais do governo, um dos quatro accionistas da Unitel pode vender a sua participação.

Recorde-se que o grupo de comunicações controla cerca de 90% do mercado móvel de Angola e usa um modelo pré-pago que o protege de contas não pagas. No entanto, as margens caíram substancialmente como resultado de uma desvalorização do kwanza no ano passado e da prolongada recessão económica no país.