Academia BAI e PWC apresentam Relatório de Competitividade Global 2019 hoje

O evento tem como objectivo analisar os principais desafios e oportunidades da competitividade no País, tema a ser apresentado pelo Territory Senior Partner da PWC, António Brochado Correia. De acordo com a advisor partner da PWC, Bethy T Larsen, o foco está em apresentar indicadores que podem ser transformados em oportunidades de negócios para Angola. Conta ainda entre os temas em reflexão o papel da “Inovação e competências para a competitividade” que terá como prelector o partner da PWC Luxemburgo, Christian Chaarf. Globalização e a quarta revolução industrial criaram oportunidades, mas também perturbações polarização dentro e entre economias e sociedades. Nesse contexto, o Fórum Económico Mundial introduziu no ano passado a nova Competitividade Global O Índice 4.0, uma nova bússola económica muito necessária, com base em 40 anos de experiência em benchmarking dos impulsionadores da competitividade a longo prazo.

O evento conta igualmente uma intervenção do presidente Associação Industrial de Angola, AIA, José Severino. O segundo painel está reservado para um debate que reunirá os Stakeholders representantes dos diversos sectores económicos. O quadro será preenchido pelo Administrador do Banco BAI, o empresário Carlos Cunha, presidente da AIA José Severino, e pelo territory senior partner da PWC António Brocha Correia.