Academia BAI e IPAM lançam o primeiro barómetro “Marketing Digital em Angola”

Segundo uma nota emitida pela Academia BAI pretende-se com este barómetro aferir o estado actual de desenvolvimento do marketing digital em Angola, o que as empresas e organizações em Angola fazem ou o que investem no domínio da comunicação digital, e sobretudo conhecer a visão estratégica dos gestores e o futuro do marketing digital em cada uma das organizações.

“Este barómetro está direccionado aos gestores e decisores de topo das organizações e empresas. Os resultados deste Barómetro vai auxiliar a tomada de decisões e servirá para conhecer o impacto da comunicação de produtos e serviços veiculados pelas plataformas digitais na vida das empresas, o posicionamento dos produtos e a notoriedade das organizações” revela a nota.

No âmbito da parceria internacional estabelecida entre a Academia BAI e o IPAM, escola com mais de 35 anos de experiência e actual líder no ensino superior de Marketing em Portugal), foi desenhada especialmente a Pós-Graduação de Marketing e Estratégia Digital.

A Pós-Graduação de Marketing e Estratégia Digital terá início no dia 23 de Novembro de 2020 com um programa de formação de 31 Semanas com equivalência a 124 horas lectivas.

Serão ministrados 10 módulos sequenciais. Esta pós-graduação conta com um corpo docente de referência no domínio do marketing, estratégia e comunicação digital, com experiência internacional e registo de atividade em vários países da CPLP.

A metodologia usada será 100% e-learning, ou seja os alunos terão acesso semanal a conteúdos desde vídeos, conteúdos escritos, áudio e imagem, materiais pedagógicos e bibliográfia complementar, com direito a discussão de temos uma vez por semana e acompanhamento.