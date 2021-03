Academia BAI apresenta MBA para executivos modernos e exigentes

O programa está direccionado para a formação de “líderes de sucesso” com competências de comunicação e de liderança para assim poderem partilhar a sua visão e construir confiança nas suas equipas e nas suas instituições. “Os líderes de futuro inspiram, motivam e levam outros à acção, através da sua capacidade de influenciar e transformar o mundo à sua volta e de comunicar com autenticidade, confiança e emoção”, diz uma nota de imprensa da Academia BAI.

Neste programa, de acordo com a nota, líderes de várias empresas e instituições poderão personalizar a sua experiência de aprendizagem através do MBA em Soft Skills and Influence, concebido como um curso de pós-graduação equiparado ao Master em Business and Administration. O curso oferece master classes que irão ajudar a desenvolver as competências emocionais e sociais de cada participante, bem como capitalizar a sua experiência profissional.

De acordo com o comunicado, a primeira edição do programa inicia no dia 15 de Março e irá até Novembro, com um percurso por 17 módulos, leccionados por um corpo docente profissional e experiente e rigoroso, diversificado, residente em três continentes diferentes. Os alunos inscritos, nesta turma já sem vagas, são líderes de empresas públicas e privadas que viverão uma experiência de aprendizagem e partilha de conhecimento, suportada num referencial teórico, bibliografia e ferramentas tecnológicas, pedagógicas, inovadoras. “A expectativa é elevada e a experiência promete ser muito boa. A segunda edição está prevista para Novembro, pois alguns candidatos não conseguiram vaga nesta edição”, lê-se na nota de imprensa.

A Academia BAI foi criada em 2012 com o propósito de ser um agente activo na construção de uma sociedade, pela via do ensino e pela capacitação de pessoas, com rigor académico e foco na excelência de programas, fomentando o conhecimento em competências técnicas, comportamentais e culturais.