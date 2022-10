Abertura da 18ª loja AngoMart promete melhorar a experiência de compra do consumidor no Kilamba

A Noble Group, detentora da marca, acaba de alargar a rede ao inaugurar recentemente a 18ª loja AngoMart, na centralidade do Kilamba, em Luanda.

A nova loja AngoMart promete melhorar a experiência de compra dos clientes, e consumidores da zona, entendendo o seu perfil e comportamento, de forma a adoptar estratégias adequadas para aumentar a satisfação dos consumidores.

Segundo Hugo Moutinho, director geral do grupo, os clientes avaliam não só a qualidade do produto e o seu preço, mas também todas as circunstâncias que envolve o processo de atendimento “por isso nos temos focado na formação e capacitação dos nossos colaboradores”.

Adiantou ainda que “no âmbito do programa de responsabilidade social, 50% do orçamento social do grupo, será para cobrir as necessidades das nossas próprias equipas e respectivas famílias, porque é nosso dever cuidar de quem todos os dias está ao nosso lado.”

Com a abertura da sua décima oitava loja, a AngoMart gerou cerca de 100 postos de trabalhos directos e indirectos, e estreitou os laços com os produtores locais, com uma aposta de 60% em produtos nacionais.