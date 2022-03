Aberto concurso para privatização de fábrica

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) abriu o concurso público, via Portal de Leilão Electrónico, para a privatização da Fábrica de Farinha de Milho do Cubal, na província de Benguela, na modalidade de Alienação de Activos.

Numa nota de imprensa, a instituição diz que os interessados em participar no concurso devem submeter a sua candidatura até às 14 horas e 59 minutos do dia 22 de Abril, no endereço electrónico https://leilaoigape.minfin.gov.ao.

O leilão terá início no dia 25 de Abril, às zero horas, com o término previsto para as 13 horas e 59 minutos do mesmo dia. Os termos do referido concurso, a decorrer no âmbito do Programa de Privatizações (2019-2022), estabelecem um período de visitas, para que o investidor possa realizar o reconhecimento e levantamentos necessários à boa avaliação da qualidade do activo.

As referidas visitas devem ser previamente agendadas, através do envio de um e-mail, com a indicação da data em que se pretende efectivar, o activo, bem como o número de participantes, para cada entidade interessada, que não deve ser superior a cinco pessoas, cabendo a estes os encargos inerentes à sua deslocação.