A sorte dá muito trabalho

António Horta Osório fez da docência e da banca os 'instrumentos' de reconhecimento profissional.



Com uma carreira de dimensão internacional, o banqueiro português, nascido em Lisboa, a 28 de Janeiro de 1964, é o chairman do Credit Suisse, presidente do comité de governança e nomeações.



Também é membro do comité consultivo e de sustentabilidade.



O banqueiro português iniciou a carreira no Citibank (Portugal) quando ainda frequentava o último ano da licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Neste banco, chefiou a secção de mercado de capitais.



António Horta Osório destacava-se também como estudante, facto que lhe valeu o prémio Henry Ford II para o melhor aluno, depois de concluir (1991) o MBA, no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD).



Foi recrutado pela Goldman Sachs, trabalhou em Nova Iorque e Londres, mas continuou a exercer actividades financeiras corporativas em Portugal.



Era a consolidação da carreira de um jovem banqueiro, que ficou ainda mais sólida, depois de ser convidado por Emílio Botin para fazer parte do Grupo Santander.



Foi assim que criou o Banco Santander de Negócios Portugal (BSNP), tendo sido presidente executivo (1996).



Chegou a desempenhar (cumulativamente) as mesmas funções no (Santander) Brasil de 1997 a 2000.



Também esteve na origem da fusão da presidência executiva do Banco Santander Portugal e do BCI, o Banco de retalho do Grupo Santander em Portugal.



Criou uma start-up em investimento, fusões e aquisições, em diferentes mercados.



Em 2003, fez o Advanced Management Program na Harvard Business School.



António Horta Osório assumiu (em Agosto de 2006) a presidência executiva do banco que (em 2008) comprou os Bancos Alliance & Leicester e Bradford & Bingley, hoje fundidos num único, o Santander UK, que (em 2010) adquiriu as actividades do Royal Bank of Scotland na Inglaterra e País de Gales.



Em Novembro de 2010, foi nomeado CEO do Lloyds banking group.



O banqueiro português foi (em junho de 2009) nomeado director não-executivo do Banco de Inglaterra.



Casado e pai de três filhos.