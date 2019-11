“A qualidade das startups tem vindo a melhorar”

O que vos motivou a criar o Acelera Angola?

Acelera Angola foi criado para apoiar, incentivar, mas também posicionar as startups e a inovação que surge em Angola como mote fundamental do desenvolvimento. Promovemos e desenvolvemos, através de processos de inovação e de aceleração, startups angolanas e gostamos de pensar que também somos uma startup, que deve escalar e eventualmente ter iniciativas que sejam possíveis num modelo que permita não só internacionalizar como conquistar mercados lá fora.

Quais foram as principais dificuldades?

No início foi encontrar e formar uma equipa, mas também ter um backbone de suporte suficientemente sólido para entregar o que pretendemos com máxima qualidade e fiabilidade. Como refiro várias vezes, enquanto CEO, a minha maior preocupação era entregar valor aos sócios e ao mercado o mais rapidamente possível. Como muito do que surge em inovação não tem fronteiras, decidimos primeiro fazer uma parceria com a Ideialab, que tem muitos mais anos de experiência a realizar programas fabulosos e com muito impacto em Moçambique, e ainda no mesmo ano uma parceria com a BETA-I, que arrancou recentemente connosco os primeiros programas de Aceleração de startups em Angola.

E as dificuldades de hoje?

Parte da tecnologia e de serviços que necessitamos não estão em Angola, pelo que se torna extremamente difícil e adverso montar um negócio como este na situação actual, mas também ainda não temos especialistas suficientes para entregar com a qualidade que necessitamos. O nosso plano é poder, dentro de dois anos, conseguir obter resultados em que esta circulação ocorra de forma suave. Outra dificuldade está nos interlocutores locais: claramente não há um quadro definido para muita coisa que queremos experimentar, aceitamos sempre o desafio de ser os primeiros, em alguns casos mesmo os pioneiros em fazer coisas novas no empreendedorismo angolano.

Como é que se financiam?

Felizmente temos conseguido ter a confiança dos sócios, e dos parceiros de implementação e de negócio. Falo de parceiros com quem estamos aprender imenso e que não posso deixar de mencionar. Os nossos champions actuais são a embaixada dos EUA, Unitel, BNA, Banco BAI, Total e muitos outros que tem acreditado no nosso trabalho, mas fundamentalmente na vossa visão. Os dois parceiros de negócios de fora de Angola que mencionei, muitas vezes trabalham imenso porque acreditam realmente que podemos transformar o Ecossistema e têm sido grandes financiadores directos.

Quais os projectos próprios que mais se destacaram?

Diria que, na parte a que damos imensa atenção e que denominamos como ‘Comunidade’, onde colocamos tudo que diga respeito a posicionar internacionalmente e em Angola o empreendedorismo e startups, temos feito um grande esforço e trabalho. Organizamos regularmente eventos gratuitos, mas também participamos noutros como oradores, ou a apoiar, entretanto continuamos a trazer marcas e eventos que coloquem as startups na rota internacional de investidores e parcerias. Só este ano, a nossa participação por convite em eventos internacionais já vai em 10 saídas da equipa Acelera Angola para v Roma, Barhein, Kigali etc.

E quais são os próximos?

Neste momento realizámos os FEMTECHs com a Unitel e estamos a implementar, em parceria com a Ideialab, um concurso denominado Quem quer ser empreendedor, promovido pela Embaixada dos EUA. Está em curso e termina o próximo ano com a selecção e acompanhamento de cinco startups que vão ser premiadas. Lançámos em Outubro o LISPA, uma Incubadora de fintechs para o BNA, em parceria com a BETAI. Temos a decorrer, em parceria com a BETAI, o BETASTART, promovido pelos bosso parceiro principal BAI e com a Total. Também está em curso poder montar a promoção de um LIS - Luanda Investment Summit, mas também promover uma Investors Academy Angola. No próximo ano, vamos lançar outras aceleradoras com diferentes verticais e começar a trabalhar em inovação aberta.

Como olham para a economia 4.0 em Angola?

Acreditamos que existam oportunidades diversas em Angola, mas acho que, muito mais do que planos, tem de existir um recuo nosso em alguns dos passos que tomámos, para podermos realmente avançar. Acredito que há imensos sectores nacionais que podem ser totalmente disruptivos, pelo tempo que permaneceram sem qualquer alteração e muito pouca inovação ou concorrência. Vão surgir startups que podem desafiar totalmente e acabar, por exemplo, com o modelo de alguns bancos e seguradoras – tem de ser o mercado agir, e que nestes casos não exista desconfiança ou protecionismo excessivo. Noto que, na Economia 4.0, surge uma geração ávida em mudar o curso da história de Angola. A geração mais brilhante que o País já teve são os nossos millenials e a geração Z, logo a seguir À minha.

Olham para o mercado de capitais como uma fonte eventual de financiamento para a vossa actividade? Para a nossa em particular, não, mas para as startups com quem trabalhamos, claramente. Mas estamos neste momento a pensar em estruturar algumas coisas que estejam ligadas ao mercado de capitais. Por outro lado, o surgimento de mais instrumentos e possibilidades para as nossas startups e empresas só vem melhorar o grau de dimensão que a economia deve tomar. Nós próprios, futuramente, podemos posicionar o Acelera como detentor de acções colocadas em mercado de capitais, não como fonte de financiamento, mas como um grande canal para nós.

O crescimento do mercado de capitais vai traduzir-se no surgimento de fundos e iniciativas para apoiar e empreendedorismo? Claro que sim. Nós próprios estamos a pensar, para 2020/2021, no surgimento de uma iniciativa. Dos contactos prévios que temos tido, há a intenção de muitos players em avançarem para fundos que apoiem mais o empreendedorismo. Claramente, a participação de outros fundos de fora - nós próprios podermos participar em fundos mais regionais ou internacionais - só nos vai dar uma vantagem competitiva.

Que serviços ou apoios têm hoje disponíveis?

Hoje actuamos em dois grandes blocos e áreas: community e aceleração. A inovação, com algumas novidades, vai passar realmente a ser implementada de forma diferente em 2020. E, como mencionei, os apoios vindos do Estado, instituições públicas, locais, empresas ou parceiros ajudam a fazer coisas novas.

Diariamente, em média, quantas pequenas empresas, ou projectos de empresas, passam pelo vosso espaço? Entre 10 e 20, mas em dias de eventos podemos chegar a 70/80 empreendedores. Vamos lançar o nosso Relatório de Impacto no final do ano, mas os números cresceram imenso. Em termos de programas, estamos neste momento a trabalhar com 90 startups em simultâneo dentro dos programas ou aceleradoras que mencionei. Já estiveram envolvidos no surgimento de quantos projectos? Seria injusto avançar com um número, porque a questão não esta tanto no surgimento, mas mais no suporte das ideias. De qualquer forma, recebemos muita gente que busca inspiração e que começou as suas startups depois de passarem por algum evento ou programa nosso.

A taxa de insucesso tem sido alta?

Há sempre uma taxa de insucesso que não conseguimos medir completamente. Realizámos um Estudo do Ecosistema recentemente, que nos diz que as startups tem um tempo de vida, normalmente, de um ano, e que os seus fundadores têm 30 anos. Mas há uma grande importância em obter dados cada vez mais relevantes. Neste momento, não conseguimos dar de forma precisa estes números.

Quais os principais motivos que levam as startups a não singrar?

Os desafios, olhando para o estudo, são diversos. Por exemplo, há falta de acesso a capital, burocracia e simplificação de processos e licenciamentos, mais organizações que apoiem o empreendedorismo em Angola, instituições para formação especializada e apoio ao empreendedorismo, produtos financeiros específicos para startups, recursos humanos qualificados, visibilidade dos empreendedores nos media. Uma nota final, muito relevante, é que grande parte das startups em Angola ainda está a resolver modelos de negócio baseados num problema que pode ter receita imediata, ou muito ligado ao mercado, e poucas surgem primeiro com um grande propósito em resolver problemas que depois podem ser globais. Está a mudar, porque a qualidade das startups tem vindo a melhorar.

Já há um ecossistema do empreendedorismo em Angola?

Está em desenvolvimento, mas podemos dizer que sim, em três anos o crescimento foi notório, há mais investimento feito por todos, mas também há muito mais sinergias entre os actores. Normalmente, para se consolidar e fazer um ecossistema de uma cidade forte, são precisos 25 a 30 anos. Nós começamos com as primeiras iniciativas, pelo menos as que podem ser mapeadas, há não mais do que cinco, pelo que temos um caminho grande por fazer e determinar as verticais que queremos que tenham mais impacto. Muito também vai passar por uma estratégia dos actores, mas precisamos de acesso ao mercado, políticas públicas, financiamento, instituições de apoio, cultura e, por fim, dos recursos humanos e do surgimento de mais empreendedores. A saída para alguns poderá ser a criação de uma autoridade que possa congregar a inovação e o empreendedorismo como estratégia a longo prazo do Estado.