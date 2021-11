“A Europa precisa de um mercado de capital de risco profundo”

A Europa precisa de um mercado de capital de risco mais profundo e que permita às empresas do continente correrem mais riscos, afirmou o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Ricardo Mourinho Félix.

“O fundamental é desenvolver um ecossistema na Europa que permita ter um impulso que nunca teve ao nível do capital de risco e é esse o papel que o Fundo Europeu de Investimento (FEI) tem enquanto fundo do BEI, de criar um mercado de capital de risco profundo, um mercado de capital de risco que permita às empresas europeias correrem risco e muitas vezes falharem, mas muitas vezes terem também sucesso”, disse Ricardo Mourinho, durante a Web Summit, em Lisboa.

De acordo com a Lusa, Mourinho Félix deu como exemplo de exemplo de sucesso o programa Portugal Tech, uma parceria entre o Governo e o BEI e cuja segunda fase foi anunciada esta terça-feira, com um valor total de 100 milhões de euros.

O vice-presidente do BEI recordou que a primeira fase do fundo começou com um investimento de 100 milhões, 50 milhões do FEI e 50 milhões do governo português, com um objectivo inicial era mobilizar do financiamento privado mais cerca 35 milhões de euros.