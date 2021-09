4 requisitos para concorrer a concessão de exploração do Corredor do Lobito

O concurso público para a Concessão do Corredor do Lobito aberto hoje (8) pelo Ministério dos Transportes(MinTrans), em Benguela, pré-determina quatro requisitos mínimos que qualificam os concorrentes a apresentar propostas.

De acordo com o director do GEPE do MinTrans, Lenine Narciso, os Concorrentes só serão qualificados para apresentar proposta cumprindo com conjunto de requisitos técnicos (3) e financeiros (1) mínimos.

O primeiro, e de âmbito técnico, o concorrente deve ter experiência em gestão de pelo uma das três operações actualmente em curso, nomeadamente Gestão e manutenção de infra-estrutura ferroviária; Operação de carga ferroviária; Operação de terminais portuários de minério.

O segundo, deve ter uma participação mínima de 25% participação directa ou indirecta, através de subsidiárias.

Terceiro, nos últimos três anos, o concorrente devera ter uma movimentação media anual mínima de 500 toneladas.

Já o quarto requisito e de âmbito financeiro, exige uma Receita média anual dos últimos três anos não inferior a 500 milhões USD.

Os concorrentes deverão apresentar as propostas até o dia 7 de Dezembro. O custo das peças de Concurso é de 50 mil USD e a data-limite para pedidos de aquisição é 6 de Dezembro 2021.