30 Países e 6 empresas unem forças para acabar com carros a combustível

Cerca de 30 países e seis fabricantes de automóveis firmaram hoje, quarta-feira (10 de Novembro) uma ‘aliança’ para acabar com as vendas de carros movidos a combustível a partir de 2035 nos mercados mais importantes do mundo, no âmbito da cimeira da ONU sobre o clima que decorre em Glasgow.

De acordo com o El País, o Reino Unido, Canadá, Índia, Holanda, Áustria, Noruega, Chile e Dinamarca se destacam entre os países que pretendem por fim a venda de carros a combustível. Contudo, os EUA, China, Alemanha e França não alinharam no acordo.

Do lado das fabricantes, seis grandes empresas - Ford, General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover e BYD - aderiram à iniciativa, de acordo com o mesmo jornal.

O sector de transportes é responsável por cerca de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa - sendo que 90% dos quais correspondem, praticamente, ao tráfego rodoviário.

