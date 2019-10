“ 1 milhão USD chega para instalar fábrica de fornos de padaria e pastelaria no País”

O sonho de ter uma padaria fez Evanilde Ferreira descobrir a carência de fornos e outros equipamentos para pequenas e grandes padarias. Realizou o sonho da padaria importando quase tudo, mas depois deparou-se com outra barreira, a falta de empresas especializadas para a instalação e manutenção dos equipamentos.

Foi assim que surgiu a ideia de estabelecer uma parceria com a multinacional de matriz sul-africana Macadams para a venda de equipamentos aos pequenos empreendedores do ramo da panificação, pastelaria e talho. Há três anos que vende equipamentos da marca mediante encomenda, mas recentemente investiu, com recursos próprios, 200 mil USD para a abertura da primeira loja situada no Morro Bento, Luanda. A loja vende equipamentos para padaria, pastelaria, talho, peixaria e fabrico de gelo.

A empresária diz que se tivesse acesso a um financiamento de 1 milhão USD investiria numa fábrica de fornos, uma vez que os fornecedores dos equipamentos não representam uma grande exposição e risco cambial.

A Macadams é uma marca de referência, e seria parceira na instalação da unidade industrial para permitir a produção dos equipamentos localmente. Fundada em 1904, a empresa evoluiu e expandiu-se. Hoje é um dos principais fornecedores de soluções tecnologicamente avançadas de panificação, serviços de alimentação e embalagens em África.

A empresa sul-africana projecta, fabrica, instala e presta serviços de manutenção a todos os aspectos da indústria de panificação. Ao instalar uma fábrica, o País ganharia com a experiência de uma marca com mais de um século de conhecimento e experiência no sector. Contudo, a empresária avança que os gestores de topo da indústria sul-africana têm uma viagem marcada para Luanda ainda este mês para visitar a loja e avaliar outras oportunidades de negócio.

A loja inaugurada recentemente tem como objectivo minimizar a carência que existia no mercado no que toca a equipamentos para começar um negócio, materiais de reposição para as pequenas padarias e pastelarias, cujos empreendedores ligados a este sector tinham de adquirir no estrangeiro.

“Angola não produz fornos. Tenho isso em carteira, fazer a primeira produção de fornos cá em Angola. É por isso que me juntei à Macadams, que é reconhecida, para a posteriori produzir os fornos cá no nosso País”, disse Evanilde Ferreira.

A Edeme, empresa de prestação de serviços e comércio geral, abriu a loja para servir de elo entre os empreendedores e o fornecedor destes equipamentos, actuando como representante oficial em Angola.

Evanilde Ferreira, a gestora da empresa, diz que a dificuldade de acesso e manutenção destes equipamentos é transversal a todos os empreendedores do País e, no futuro, pretende alargar a loja para prestar os mesmos serviços aos empreendedores de Benguela.

“Nós somos representantes legais de uma marca. Fazemos venda, transporte, instalação e assistência técnica dos equipamentos, muito em linha com as políticas da marca. O que notámos é que as outras lojas que vendem alguns equipamentos semelhantes não incluem a instalação nem a assistência técnica. O nosso serviço é de permanente contacto com os clientes”, explica Evanilde, assegurando que os técnicos da sua empresa receberam formação específica na África do Sul para assegurarem um serviço de qualidade.