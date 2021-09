Marcos Souto, representante do FMI em Angola

Representante residente do FMI em Angola, Marcos Souto, afirma que se a prudência fiscal for mantida a trajectória da dívida começa a ser descendente de forma razoavelmente rápida, passando de 130% em 2020 para 114 % em 2021 por exemplo. Espera-se que em determinado período de anos não muito longos chegue ao nível de 60% do PIB.