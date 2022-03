Grande Entrevista com Shimon Solomon, Embaixador de Israel em Angola

Em entrevista ao Mercado, o diplomata israelita de origem etíope afirma que Israel está disposto a estreitar as relações e a investir em diferentes áreas de Angola, desde tecnologias, agricultura, tratamento de água, diamantes até mesmo no ouro e no petróleo. Segundo o representante da “Terra Santa”, o comércio entre Angola e Israel está em torno de menos de meio milhão de dólares, coisa que considera irrelevante.