Grande Entrevista com Francisco Leite, Director Geral da ITA

O Director Geral da ITA (que a partir de 08 de Julho vai chamar-se Paratus Angola), fala da estratégia do grupo que tem representação em sete países africanos e actua em outros 30 do continente. Francisco Leite chama também a atenção pelo facto de o Estado exercer dois papéis no sector das telecomunicações: o de árbitro e jogador ao mesmo tempo, o que é prejudicial para o sector.