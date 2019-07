BNA exclui 19 bancos comerciais de participarem do leilão de divisas: o comentário de Edjaíl Santos

O Banco Nacional de Angola excluiu 19 bancos comerciais de participarem do leilão de divisas desta semana (22 a 26 de Julho) por não apresentarem os relatórios de execução das divisas obtidas no leilão da semana passada (nº 44/2019 de 15 de Julho), ou por apresentarem uma execução abaixo de 50%, de acordo com um documento do Departamento de Controlo Cambial que o Mercado teve acesso.