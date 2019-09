Conferência de Imprensa: Festival Tripalus

Esta sexta-feira ocorreu a conferência de imprensa alusivo ao Festival Tripalus, que irá decorrer durante os dias 14,15,16 de Setembro, na Ilha de Luanda. Durante três dias, traz um cartaz diversificado, com ‘gigantes’ do panorama musical nacional, mas também promove o intercâmbio com outros nomes internacionais, com destaque para o rapper Emicida, e a cabeça-de-cartaz a cantora brasileira Ludmilla.