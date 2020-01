A vez das startups galvanizarem o turismo nacional

Direccionada para startups que dinamizem o Turismo de modos a resolver algum problema relacionado ao sector, representa uma oportunidade ímpar para os empreendedores mostrarem aos outros angolanos o compromisso com a inovação e com a transformação do turismo em um dos principais pilares de nossa economia. “Fundamentando-se na necessidade de dar respostas, cada vez mais sustentáveis e ao mesmo tempo lucrativas, através de soluções económicas, cómodas e eficientes, valorizando as ofertas turísticas disponíveis e colocá-las à disposição do Turista em tempo útil”, nas palavras da Ministra do Turismo, Ângela Bragança.

Aliar a tecnologia e o turismo a partir de ideias concretas e inovadoras para o desenvolvimento do sector em fase de reoxigenação, é um projecto promovido pelo Ministério do Turismo em parceria com a revista electrónica Platina Line, na sua primeira edição, e apoio institucional dos ministérios Ensino Superior, Ciência e Tecnologias de Informação e das Telecomunicações.

De acordo com a calendarização, o concurso tem a duração de 6 meses, a contar a partir do lançamento oficial e está distribuído por fases. Em Janeiro, o lançamento oficial do prémio e abertura das inscrições, activação da campanha, criação de canais digitais, recepção das candidaturas e constituição do corpo de jurado. Entre Fevereiro e Junho, um Roadshow pelos Institutos Médios de Especialidade e selecção dos finalistas. Julho e Agosto, Road Show pelas Universidades de especialidade, Selecção dos Finalistas (Triagem). Em Setembro, anúncio dos finalistas, entrega dos prémios e envio de comunicado oficial com anúncio do vencedor e da edição seguinte.