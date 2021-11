Conversas com Rumo: Novos Rumos para Sector Empresarial Público

‘’Novos Rumos para Sector Empresarial Público” será o tema da 6ª edição do “Conversas com Rumo” a realizar-se no dia 9 de Novembro entre às 9h00 e as 11h00, no hotel Epic Sana, Luanda, que terá como orador principal Patrício Bicudo Vilar, CEO do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).​