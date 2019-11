Zona euro estabiliza no terceiro trimestre e cresce 1,2%

Segundo dados do Eurostat, publicados esta quinta-feira, o crescimento do PIB da União Europeia a 28 desacelerou para 1,3%, menos uma décima do que no trimestre anterior.

Em cadeia, a economia da zona euro estabilizou nos 0,2% entre julho e setembro, enquanto nos 28 países da União Europeia cresceu 0,3%, menos uma décima do que no anterior trimestre.

A Hungria, a Polónia e a Bulgária lideram o ‘top três’ dos países com maior crescimento do PIB, em termos homólogos. Já Portugal, continua a crescer acima da média europeia, ao crescer 1,9%.

Destaque ainda para a Alemanha, que em termos homólogos cresceu 0,5%, ao evitar uma ‘recessão técnica’, com uma expansão de 0,1% em cadeia, após uma contracção de 0,2% no trimestre anterior.