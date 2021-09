WhatsApp multada em 225 milhões de euros pela Irlanda por violar protecção de dados

A Comissão de Protecção de Dados da Irlanda (DPC) informou esta quinta-feira ter aplicado uma multa à WhatsApp Ireland de 225 milhões de euros por infringir as leis da protecção de dados, a mais elevada que já aplicou. A multa é a segunda mais alta imposta na União Europeia, depois de a Comissão Nacional da Protecção de Dados (CNPD) do Luxemburgo ter multado a Amazon, em Julho passado, em 746 milhões de euros.



Ambas as multas estão relacionadas com o incumprimento das normas de privacidade europeias estabelecidas no Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGDP). A investigação da DPC sobre a WhatsApp Ireland, que começou há três anos, examinou se a aplicação de mensagens, propriedade da rede social Facebook, actuou com transparência quando informou os utilizadores e não utilizadores sobre o cumprimento das normas do RGDP.



De acordo com especialistas, contactados pela agência espanhola Efe, a empresa de tecnologia pode entrar com um recurso no Supremo Tribunal da Irlanda ou no Tribunal de Justiça Europeu, onde questionará o valor da multa. De acordo com a regulamentação comunitária, as penalizações por incumprimento são de 20 milhões de euros ou até 4% do volume de negócios da empresa no ano anterior.