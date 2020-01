Well Link Group compra Banco Atlantico Europa

O Banco Atlantico Europa, detido pelo Atlantico Financial Group (holding ligada ao investidor angolano Carlos Silva), vai ser comprado pelo mesmo grupo financeiro de Hong Kong que comprou em 2017 o Novo Banco Ásia por 146 milhões de euros.

A Well Link Group Holdings Limited, sociedade constituída em Hong Kong, chegou a acordo com os accionistas angolanos do banco português Atlantico Europa para a compra da totalidade do capital da instituição financeira.

A operação está dependente da aprovação dos reguladores bancários. O Banco de Portugal já recebeu o pedido. Como está estipulado na lei, é o Banco Central Europeu quem toma a decisão, não só com base na avaliação da proposta de aquisição, mas também com base no projecto de decisão do Banco de Portugal.