Wall Street volta a ganhar força antes de Powell falar em Jackson Hole

Os três maiores índices de Wall Street abriram esta última sessão da semana a valorizar, depois de perder algum fôlego, antes de Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos EUA, subir ao palanque nesta sexta-feira.

Por esta altura, o Dow Jones está a subir 0,20% para os 35.283,12 pontos, enquanto que o S&P 500 está a ganhar 0,28%% para os 4.482,60 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite consegue valorizar 0,25% para os 14.980,07 pontos.

O sector do petróleo está novamente a valorizar, com as empresas deste ramo, como a Exxon ou a Chevron a subirem mais de 1%. Esta semana, os preços desta matéria-prima acumulam um ganho de cerca de 10%, recuperando das quedas anteriores.

Ontem, as bolsas norte-americanas caíram de máximos históricos depois de os novos desenvolvimentos vindos do Afeganistão e um sinal mais “hawkish” vindo dos membros da Reserva Federal dos EUA.

Powell pode dar algumas pistas sobre o programa de compra de activos especial criado para atacar os efeitos provocados pela pandemia na maior economia do mundo. As últimas atas mostraram que vários membros da autoridade querem retirar gradualmente os estímulos monetários, ainda este ano.