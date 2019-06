Wall Street termina semana de ganhos no ‘vermelho’

A Bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta sexta-feira com perdas, depois de ter sido marcada por fortes valorizações ao longo da semana e de o índice S&P 500 ter tocado novos máximos. Os mercados financeiros norte-americanos estiveram a digerir a decisão da Reserva Federal (Fed) de manter as taxas de juro inalteradas, mas o clima de tensões com o Irão acabou por ferir o sentimento.

Os principais índices de Wall Street encerraram as negociações deste 21 de junho com quedas. O Dow Jones deslizou 0,13% (para os 26.719,13 pontos). Na mesma linha, o alargado S&P 500 recuou igualmente 0,13% (para os 2.950,47 pontos) e o tecnológico Nasdaq perdeu 0,24%, mas superou os 8.000 pontos (8.031,71). Também o Russell 2000 desvalorizou (-0,93%, para os 1.549,44 pontos).

Além do impasse com Teerão, analistas do CaixaBank/BPI Research lembram que o jornal “The Wall Street Journal” informa hoje que o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, vai adiar o seu discurso agendado para a próxima semana sobre as relações com a China. “Em termos de indicadores económicos, as vendas de casas usadas durante o mês de maio aumentaram 2.505 para os 5.34 milhões, acima dos 5,30 milhões esperados”, referem, numa nota de mercado divulgada esta tarde.

Na quarta-feira, o banco central dos Estados Unidos anunciou que deixou as taxas de juro inalteradas entre 2,25% e 2,5%, mas o presidente da instituição, Jerome Powell, advertiu que aumentou a incerteza devido a conflitos comerciais e a um enfraquecimento da economia mundial, argumentos favoráveis a uma política monetária mais flexível.

Segundo os especialistas do Bankinter, o tom “ultra dovish” dos bancos centrais – Fed, Banco Central Europeu, Banco do Japão e Banco de Inglaterra – continua a “manter as condições de financiamento em níveis muito atrativos (juros baixos) e a dar suporte ao ciclo expansivo”. “O fluxo de notícias deverá permitir uma melhoria no plano comercial, tendo em conta a reunião do G20 no dia 28 e 29 de junho”, afirmam, em research de mercado. Com Lusa