Wall Street sobe mais de 1% com alívio das tensões comerciais

O alívio das tensões comerciais, perante a indicação da China de que não vai retaliar agora com novas tarifas nos EUA, assim como a notícia de que o consumo privado nos EUA esteve forte e ajudou à boa performance económica, foram fatores de optimismo em Wall Street.

O Dow Jones subiu 1,25% para 26.362,25 pontos; o S&P 500 avançou 1,24% para 2.923,65 pontos e o Nasdaq ganhou 1,48% para 7.973,4 pontos.

O governo chinês garantiu esta quinta-feira que não vai retaliar contra os Estados Unidos sobre um aumento de tarifas anunciado pelo presidente Donald Trump, na semana passada, argumentando que o mais importante é debater formas de resolver o conflito comercial que se arrasta há meses entre as duas potências. Donald Trump disse em entrevista à Fox News que nesta quinta-feira se realizaram conversas “de um nível diferente”, embora não tenha dado mais detalhes sobre essas conversas. “Vamos ver o que acontece no final; é isso que temos que julgar”, acrescentou.

No Dow os maiores ganhos foram da Caterpillar (+ 2,5%), Home Depot (+ 2,4%), Intel (+ 2,3%) e Nike (+ 2,3%), empresas com fortes interesses na China. Por seu turno, a Apple (+ 1,7%) anunciou a celebração de um evento especial agendado para 10 de Setembro, onde deverá apresentar a próxima geração do iPhone (o Iphone 11), sucessor do iPhone XR, XS e XS Max .

Ao nível macroeconómico foi publicado o segundo cálculo do PIB do segundo trimestre do ano. O PIB dos EUA cresceu 2% entre abril e junho (ligeiramente inferior aos 2,10% da primeira estimativa). A pequena desaceleração resultou de um maior crescimento dos gastos do consumidor em quatro anos e meio, que foi compensado por uma redução nas exportações e uma menor criação de existências (stocks). As revisões do PIB norte-americano mostram resiliência económica.

A inflação associada ao PIB subiu 2,40% (equivalente ao primeiro cálculo) e o consumo privado 4,70% (o que compara com 4,30% no cálculo anterior). Estes dados acabaram por não ter um impacto significativo no curso da sessão.

Destaque ainda para o facto de os contratos promessa para compra de casa nos EUA terem recuado inesperadamente em julho.

A inversão da curva do juros – quando os juros da dívida de curto-prazo superam os da dívida a longo prazo – continua a assombrar o mercado norte-americano. No mercado de dívida soberana, o rendimento (yield) do título americano a 10 anos cai para 1,53%, enquanto o rendimento do título de 2 anos cai para 1,5% e o do título de 3 meses avança para 1,98% O diferencial negativo entre os títulos de 2 e 10 anos é o maior desde 2007, antes da última grande crise financeira.

Noutros mercados o petróleo West Texas sobe 1,43%, para 56,6 dólares, e acarreta três dias consecutivos de subida.

O euro desvaloriza 0,18%, para 1,1058 dólares.