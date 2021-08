Wall Street segue sem uma tendência definida após novos recordes

A bolsa de Nova Iorque seguia esta segunda-feira, 09, sem uma tendência definida no início da sessão, depois dos recordes registados na semana passada.

O sector energético foi o mais penalizado no início da sessão em Wall Street com uma descida de 1,16%, depois da desvalorização de 7% no preço do barril de petróleo do Texas na semana passada, tendência que continuava esta segunda-feira, negociando a menos de 67 USD.

Entre os 30 títulos que integram o Dow Jones destacam-se as descidas da Boeing (-1,30%), da Chevron (-1,24%) e da Walt Disney (-0,95%).

O mercado continua à espera de conhecer esta semana novos dados sobre a inflação, que podem determinar quando a Reserva Federal (Fed) começará a reduzir os estímulos monetários.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com recordes nos índices Dow Jones e S&P 500, enquanto, pelo contrário, o Nasdaq baixou, depois da divulgação de números positivos relativos ao emprego nos Estados Unidos em Julho.