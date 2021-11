Wall Street segue em alta graças a plano de infraestruturas

A New York Stock Exchange seguia hoje em alta no início da sessão, com novos máximos, depois da aprovação no Congresso do plano de infra-estruturas apresentado pelo Presidente norte-americano, Joe Biden.

O índice Dow Jones subia 0,44% para 36 487,02 pontos e o Nasdaq avançava 0,22% para 16 006,48 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,08% e estava em 4.701,40 pontos.

A bolsa nova-iorquina, NYSE, seguia em máximos históricos em reacção ao plano de investimento em infra-estruturas no valor de 1,2 biliões USD aprovado na sexta-feira no Congresso, após meses de negociações. A aprovação foi alcançada com 228 votos a favor e 206 contra.

A adopção de plano de investimento em infra-estruturas pela Câmara dos Representantes, depois de ter sido aprovado no Senado em agosto, constitui uma meia vitória para o Presidente norte-americano que não conseguiu ainda 'luz verde' para o plano de investimentos nos domínios social e ecológico, num montante de 1,75 biliões USD.

Na sexta-feira, Wall Street tinha encerrado com novos recordes nos seus três principais índices