Wall Street renova máximos novamente à boleia da China

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno positivo, com o Nasdaq, o Dow Jones e o S&P 500 a estabelecerem novos máximos de sempre. O Dow Jones encerrou a somar 0,30% para 29.380,04 pontos; o Standard & Poor’s 500 avançou 0,33% para 3.345,78 pontos; e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,67%, para 9.572,15 pontos.

O bom momento do mercado de capitais do lado de lá do Atlântico fica, indirectamente, a dever-se ao coronavírus e à situação de enorme alarme global que se estabeleceu há alguns dias. Tudo porque o ministro das Finanças chinês disse que Pequim vai cortar para metade, a partir da próxima semana, tarifas no valor de 75 mil milhões de dólares impostas às importações provenientes dos Estados Unidos.

Uma parte destes cortes tem a ver com o acordo entre a China e os Estados Unidos assinado em janeiro, mas os analistas indicam que os limites desse acordo podem ser ultrapassados como uma espécie de medida de contenção do impacto negativo que se espera que o coronavírus tenha na actividade económica global.

De qualquer modo, parece haver o entendimento de que o impacto da epidemia do na economia norte-americana pode não ser tão profundo como foi indicado por alguns estudos – considerados demasiado pessimistas, principalmente em relação ao gigante dispositivo de contenção que o governo de Pequim conseguiu deslocar em tempo recorde para o local da tragédia.