Wall Street recupera da semana passada e fecha em alta

A bolsa nova-iorquina encerrou ontem em alta, liderada pelo sector tecnológico, que levou inclusive o seu índice Nasdaq a fechar em nível recorde, e o S&P500 a ficar mesmo abaixo do seu máximo histórico.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq valorizou 1,55%, para os 14 942,65 pontos, o que superou o nível inédito que tinha fixado em 05 de Agosto.

Já o índice selectivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,61%, para as 35 335,71 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,85%, para os 4 479,53 pontos, ficando a escassa distância do seu máximo.

O sector da tecnologia liderou a subida bolsista. A Google (Alphabet) atingiu também um valor nunca alcançado em fecho de sessão, depois de acabar a progredir 1,02%.

Os investidores aproveitaram assim os bons negócios criados na semana passada, depois de as cotações terem descido pelo avanço da variante delta do novo coronavírus e pelas minutas da última reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed), que foram interpretadas como aviso do fim da redução do apoio à economia mais cedo do que admitido.

No conjunto da semana anterior, o Dow Jones perdeu 1,11%, o Nasdaq recuou 0,73% e o S&P500 baixou 0,59%.

No mercado obrigacionista, os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos permaneceram hoje estáveis, em 1,25%, com os investidores a começarem a focar-se na conferência dos banqueiros centrais, que vai realizar-se quinta e sexta-feira, em Jackson Hole, no Estado do Wyoming.