Wall Street recua com aceleração da inflação

As principais praças norte-americanas seguem em baixa com receios que a subida dos preços leve a Reserva Federal (Fed) a retirar os estímulos mais depressa que o esperado.



A inflação nos Estados Unidos acelerou em Outubro para o valor mais alto desde Novembro de 1990, segundo os dados divulgados recentemente pelo Departamento do Trabalho norte-americano.

O índice de preços no consumidor acelerou para 6,2% face a igual período do ano passado, acima das previsões de 5,8%.



O Dow Jones segue na linha de água, nos 36 322,27 pontos, enquanto o Nasdaq perde 0,36% para 15 829,27 pontos e o S&P 500 recua 0,22% para 4 674,88 pontos.



Entre as principais perdas está a Apple, que tomba 1,2% para 149,45 USD por ação, apesar do maior tempo ser da Fortinet, que tomba mais de 3%.