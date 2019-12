Wall Street (quase) em máximos de 1997

A Bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta sexta-feira, dia 27 de Dezembro, em terreno positivo, na sequência dos sinais de melhoria das relações comerciais entre os EUA e a China e dos dados económicos de Pequim divulgados hoje.

Em Novembro, os lucros das empresas industriais chinesas aumentaram ao ritmo mais rápido em oito meses, nomeadamente as indústrias química, de processamento de petróleo e siderurgia, que recuperaram por causa do aumento da procura e da subida dos preços.

Os três principais índices norte-americanos arrancaram as negociações no ‘verde’, renovando máximos históricos: o industrial Dow Jones soma 0,24% para os 28.689,35 pontos; o tecnológico Nasdaq avança 0,30%, para os 9.049,84 pontos e o industrial S&P 500 sobe 0,21%, para os 3.246,77 pontos. Já o Russel 2000 está a ser marcado por uma valorização de 0,06%, para 1.677,50 pontos.

Já ontem Wall Street tinhad atingido novos máximos nos três principais índices, sendo que o Nasdaq Composite atingiu, pela primeira vez, os 9 mil pontos e o S&P 500 está a preparar caminho para terminar 2019 como o melhor desde 1997. Os recordes de ontem trespassaram para as bolsas europeias, com as tecnológicas a terem grande responsabilidade.