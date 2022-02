Wall Street no vermelho a acompanhar situação na Ucrânia e comentários de membros da Fed

Os três principais índices norte-americanos arrancaram a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, a seguir a tendência que pautou as sessões asiáticas e que se verifica também nas bolsas europeias.



Os Estados Unidos avançaram que a invasão russa a território ucraniano pode acontecer ainda esta semana. Vladimir Putin contrapõe estas acusações com reuniões com ministros internos e também de outros países, numa tentativa de demonstrar alguma calma sobre o tema.



Nesta altura, o industrial Dow Jones está a ceder 0,41% para 34 595,28 pontos, enquanto o tecnológica Nasdaq recua 0,39% para 13 737,3 pontos. Já o S&P 500 desvaloriza 0,07% para 4 415,90 pontos.



Os índices norte-americanos estão não só a acompanhar a escalada de tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia mas também os comentários do presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, que demonstraram uma tendência de "falcão" no tema das taxas de juro.