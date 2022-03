Wall Street negoceia no verde após tom mais optimista de Powell

As bolsas norte-americanas arrancaram a sessão de quinta-feira em queda ligeira, mas entretanto já inverteram para o verde, com os investidores a tentarem perceber qual o rumo das negociações na Ucrânia e depois do presidente da Reserva Federal dos EUA ter mostrado um tom mais optimista para a economia.

O S&P 500 segue a avançar 0,15%, enquanto o Dow Jones está a ganhar 0,12% e o tecnológico Nasdaq está a avançar 0,02%.

Os olhares dos investidores continuam focados na Ucrânia. Depois de ontem o Financial Times ter adiantado que haveria um esboço de acordo entre as duas partes, hoje a Rússia desmentiu esses progressos, adiantando que hoje estava agendada uma nova ronda de negociações.