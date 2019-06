Wall Street negoceia misto com Broadcom a impactar semicondutores

Os três principais índices de Nova Iorque negoceiam a diferentes velocidades, com o Dow Jones a recuar 0,26% (para os 26.039,39 pontos). Por outro lado, o alargado S&P 500 avança os ligeiros 0,13% (para os 2.883,68 pontos) e o tecnológico Nasdaq perde 0,56% (para os 7.793,02 pontos). O Russell 2000 está a valorizar 0,78%, para os 1.531,64 pontos.

A empresa de software para infra-estruturas e semicondutores Broadcom cortou as projecções anuais e está a castigar o setor desde o início da manhã. Segundo os analistas do Millennium bcp, o corte no outlook reflete as incertezas em torno do impacto da guerra comercial e afetam, assim, multinacionais também da Europa, como por exemplo a Infineon, a STMicro, a ASML ou a Dialog.

“A Broadcom está definitivamente a marcar os mercados e isso pode levar outros chips a cair também. Parte disso deve-se também à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a guerra em torno da Huawei”, argumentou, em declarações à “Reuters”, Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners.