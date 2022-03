Wall Street negoceia mista

O "benchmark" mundial por excelência, S&P 500, segue a valorizar 0,11% para 4,525,20 pontos, enquanto o industrial Dow Jones sobe 0,16% para 34.764,34 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite cai 0,20% para 14.163,93 pontos.

A energia continua a ser o sector que lidera a sessão (42,4%), enquanto as tecnológicas comandam as perdas (-13,47%) depois de ontem terem sido as que deram mais fôlego às bolsas norte-americanas.

Já os juros da dívida soberana dos EUA continuam a disparar esta sexta-feira, com os investidores a apostarem menos nas obrigações e a preferirem as acções.

As obrigações norte-americanas do Tesouro estão a caminho do pior desempenho trimestral em quase quatro décadas.