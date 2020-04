Wall Street negoceia em alta

Segundo as agências de noticia às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 2,48% para 23.968,35 pontos e o tecnológico Nasdaq somava 2,69% para 8.412,61 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,84% para 2.813,15 pontos.

Os mercados asiáticos encerraram no ‘verde’, tendo sido divulgado que as exportações chinesas registaram uma queda homóloga de 3,5%, em Março, sinalizando uma recuperação para as indústrias exportadoras do país, depois de descidas acentuadas em Janeiro e Fevereiro devido à pandemia da COVID-19.

De acordo com os dados divulgados pelas alfândegas da China, no conjunto, as exportações no primeiro trimestre caíram 6,4%, em termos homólogos, depois de um declínio de dois dígitos registado em Janeiro e Fevereiro.

Na Europa, as principais bolsas seguem maioritariamente em terreno positivo.

Na bolsa nova-iorquina, os investidores vão estar particularmente atentos à evolução das grandes empresas, com o início da divulgação de resultados trimestrais.

Na segunda-feira, Wall Street encerrou sem uma tendência definida, com o índice Dow Jones a registar uma perda de 1,39% e o Nasdaq a ganhar 0,48%.