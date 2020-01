Wall Street inverte tendência negativa e encerra no ‘verde’

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque inverteram das perdas que marcaram o início da primeira sessão desta semana e encerraram em alta. As tecnológicas Amazon, Alphabet, Facebook e Netflix contribuíram para os ganhos.

Esta segunda-feira, o S&P 500 subiu 0,34%, para 3.245,97 pontos; o tecnológico Nasdaq ganhou 0,56%, para 9.071,47 pontos; e o industrial Dow Jones valorizou 0,24%, para 28.703,49 pontos.

A Alphabet, dona da Google, subiu 2,67%, a Amazon ganhou 1,49%, a Netflix valorizou 3,05% e a Facebook 1,88%.

Na banca, o JP Morgan, o Bank of America e o Morgan Stanley perderam entre 0,1% e 0,5% penalizados com as descidas das yields das obrigações do Tesouro norte-americano.

A Boeing perdeu 0,4%. O “Wall Street Journal” revelou que a construtura aeronáutica vai contrair mais dívida para reforçar a tesouraria depois de os aviões modelo 737 Max terem sido proibidos de voar.

Nas matérias-primas, o preço do barril de petróleo está em queda. O Brent perde 0,28%, para 68,40 dólares enquanto o West Texas Intermediate cai 040%, para 62,80 dólares.