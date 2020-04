Wall Street inicia semana a negociar em baixa

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,48% para 23.367,10 pontos e o Nasdaq perdia 0,75% para 8.091,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,99% para 2.762,24 pontos.

O preço do petróleo do Texas começou a sessão a negociar em alta no mercado Nova Iorque, com uma subida de 1,05% para 23 USD o barril, depois de ter sido anunciado um corte na produção mundial.

No domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e parceiros chegaram a acordo para subir os preços e cortar a produção em 9,7 milhões de barris diários a partir de 01 de Maio.

Na quinta-feira, Wall Street encerrou em alta e no conjunto da semana, o Dow Jones ganhou 11,3%, o Nasdaq 10,6% e o S&P 500 conheceu mesmo a sua melhor semana desde 1974, com uma subida de 12,1%.

A Reserva Federal (banco central norte-americano), que tem tomado medidas de apoio à economia desde o início da pandemia de covid-19, anunciou na quinta-feira mais 2,3 USD, destinados em particular às empresas, autoridades locais e estaduais.