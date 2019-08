Wall Street fechou em alta graças a apaziguamento monetário entre China e EUA

Os resultados definitivos da sessão indicam subidas importantes dos principais índices, com o selectivo Dow Jones Industrial Average a avançar 1,43%, para os 26.378,19 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq progrediu 2,24%, para as 8.039,16 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 1,88%, para as 2.938,09.

Estes dois índices registaram a sua terceira sessão consecutiva de ganhos.

A praça nova-iorquina beneficiou de uma relativa acalmia na frente comercial entre os EUA e a China, depois de as tensões entre estes dois Estados ameaçaram nos últimos dias provocar uma guerra monetária depois da depreciação do yuan no início da semana.

O banco central chinês desceu a cotação da sua divisa, ontem, em relação ao dólar, mas no intervalo das expectativas dos investidores, que interpretaram esta decisão como um sinal positivo.

As pressões do Presidente norte-americano, Donald Trump, para enfraquecer o dólar, cujo nível é considerado demasiado elevado e nefasto para as exportações dos EUA pela Casa Branca, não tiveram incidência nas decisões dos investidores.