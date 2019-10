Wall Street fecha trimestre em alta graças a desanuviamento EUA-China e Apple

O resultado definitivo da sessão indicou que o índice selectivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,36%, para os 26.916,83 pontos.

Mais fortes foram os ganhos do tecnológico Nasdaq, que subiu 0,75%, para as 7.999,34 unidades, e do alargado S&P500, que avançou 0,50%, para as 2.976,74.

“As informações segundo as quais os EUA iam começar a proibir os investimentos de carteira na China foram desmentidas por dirigentes políticos durante o fim de semana”, afirmou Quincy Krosby, da Prudential.

A agência noticiosa Bloomberg tinha, com efeito, tinha divulgado na sexta-feira que o Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, admitia condicionar aqueles investimentos na China, o que tinha feito recuar as cotações na praça nova-iorquina.

Entre as opções ponderadas estavam a saída das empresas chinesas das bolsas norte-americanas ou a imposição de limites ao investimento dos fundos de pensões públicos ao mercado chinês, afirmou a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do assunto.

Mas uma porta-voz do Departamento do Tesouro indicou, no sábado, através da rede social Twitter, que “a administração (o governo) não pretende bloquear as empresas chinesas nos mercados norte-americanos de momento”.

Este desmentido pareceu tranquilizar os investidores quanto ao desenvolvimento das negociações comerciais sino-norte-americanas.

Segundo Krosby, os investidores “esperam que haja mesmo um encontro entre negociadores chineses e norte-americanos no início de outubro”.

Várias acções de empresas chinesas cotadas em Wall Street beneficiaram com a distensão da conjuntura, com a Alibaba a valorizar 0,75%, a JD.com 1,4% e a Baidu 1,53%.