Wall Street fecha sem rumo com investidores dispersos entre vírus e resultados

O índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,09%, para acabar nos 29.160,09 pontos, ao passo que, pelo contrário, o tecnológico Nasdaq fechou em território desconhecido até agora, depois de valorizar 0,20%, para as 9.402,48 unidades.

O alargado S&P500, por seu lado, fechou com um ganho de 0,11%, para os 3.325,54 pontos.

Os investidores “reagiram claramente às grandes manchetes sobre o vírus”, estimou Karl Haeling, da LBBW.

“Estava-se em forte baixa durante a manhã, quando as autoridades chinesas anunciaram que iam confinar várias cidades, em graus diversos”, sublinhou.

Pequim decidiu, em particular, que mais nenhum avião ou comboio deveria sair de Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes, no coração da epidemia que, desde dezembro, já contaminou mais de 570 pessoas e provocou 18 mortes.

Mas “os índices recuperaram quando a Organização Mundial de Saúde estimou que ainda era demasiado cedo” para decretar que o vírus que começou a espalhar-se no mundo constituía uma “urgência de saúde pública de dimensão internacional”, realçou Haeling.