Wall Street fecha indefinida na antecâmara dos dados do retalho em Outubro

Wall Street viu os índices inverterem a trajectória do início da sessão de segunda-feira (15), fechando mistos depois de uma abertura positiva com a excepção às perdas a ser o S&P 500.

O Dow Jones fechou a recuar 20 pontos, ou 0,06%, caindo para 36 079,53 pontos, enquanto o Nasdaq desvalorizou 0,04%, ou 7 pontos e fechou nos 15 853,8. Já o S&P 500 fugiu às perdas, subindo 0,05% até aos 4 685,38 pontos.

O dia foi marcado por bastante volatilidade, como tem sido frequente nas últimas sessões, com os mercados a perderem os ganhos conseguidos no início do dia depois de uma semana no vermelho.

O mercado de títulos do tesouro foi dos principais destaques do dia com os juros da dívida norte-americana a subirem até aos 1,6% a 10 anos e acima dos 2% a 30 anos.

As subidas penalizaram o sector tecnológico que se encontra alavancado, com excepção da Meta, que valorizou mais de 2%, e a Amazon, que subiu 0,59%. A Apple fechou inalterada.

As outras principais cotadas tecnológicas, ou seja, Netflix, Google e Microsoft fecharam a cair menos de 0,50%, enquanto a Tesla continuou a queda das últimas sessões, depois de Elon Musk ter decidido vender sete mil milhões USD de acções da empresa.