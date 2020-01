Wall Street fecha ‘flat’. Wells Fargo tomba 5%

A Bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta terça-feira, dia 14 de Janeiro, “flat”. A ditar o sentimento dos mercados financeiros norte-americanos está essencialmente o arranque da earnings season e o aproximar da assinatura da primeira fase do acordo entre os Estados Unidos da América (EUA) e a China.

Os três principais índices norte-americanos encerraram mistos. O industrial Dow Jones subiu 0,11% para os 28.939,67 pontos; o financeiro S&P 500 recuou 0,15%, para os 3.283,10 pontos e o tecnológico Nasdaq deslizou 0,24%, para os 9.251,33 pontos. Já o Russel 2000 ficou marcado por uma valorização de 0,40%, para 1.676,30 pontos.

“A influenciar o sentimento do mercado está a proximidade da data para a assinatura do acordo de fase 1 entre os EUA e a China, que começa a gerar incerteza e contração ao investimento em bolsa. Não obstante, o vice-primeiro-ministro chinês já chegou a solo americano”, lembra André Pires, analista da XTB.

A nível empresarial, sobressai a banca devido à recente divulgação dos relatórios e contas do quarto trimestre de 2019. A Wells Fargo (-5,35%, para 49,32 dólares) não seguiu o otimismo demonstrado pelo Citigroup (1,55%, para 81,90 dólares) e pela JP Morgan (1,12%, para 138,73 dólares).

“A JP Morgan reportou um lucro de 2,57 dólares/ação e uma margem financeira de 14 mil milhões de dólares. Ambas rubricas superaram as previsões de 2,35 dólares/ação e 13.950 milhões de dólares, respetivamente. Os resultados do Citigroup espelharam um padrão semelhante”, referem os analistas do CaixaBank/BPI Research, numa nota de mercado publicada hoje.

Em termos macroeconómicos, destaque para a divulgação dos Índice de Preços ao Consumidor (IPC) norte-americano. A inflação nos Estados Unidos subiu de forma ligeira em dezembro, o que pode fazer com que a Reserva Federal mantenha as taxas de juros inalteradas, pelo menos, até ao final deste ano. O IPC aumentou 0,2% no mês passado, depois de ter crescido 0,3% em novembro de 2019, segundo o Departamento do Trabalho.

Em relação ao petróleo – cujos inventários semanais serão divulgados hoje às 21h40 –, a cotação do barril de Brent sobe 0,65%, para 64,62 dólares, enquanto a cotação do crude WTI avança 0,53%, para 58,39 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, o euro deprecia 0,06% face ao dólar (1,1128), enquanto a libra “valoriza” 0,27% perante a divisa dos Estados Unidos (1,3022).