Wall Street fecha em queda e petróleo tomba 9%

O mercado só tem olhos para o coronavírus e seu impacto económico global, mas Wall Street acabou por fechar menos negativa do que a abertura parecia fazer querer.

O Dow Jones caiu -0,98% para 25.864,78 pontos, o S&P 500 fechou com perdas de -1,82% para 2.968,9 pontos e o Nasdaq recuou -1,87% para os 8.575,6 pontos.

Numa sessão marcada pela tendência de perdas, a volatilidade do mercado fez-se notar no final da negociação, com alguns títulos a recuperarem de maiores perdas. O índice de Volatilidade VIX sobe novamente 18%, até 46 pontos.

O Facebook caiu -2,42% no dia em que se soube que fechou escritórios em Singapura e Londres devido ao coronavírus.

O Facebook anunciou esta sexta-feira que fechou parte dos seus escritórios em Singapura, onde foi detectado um funcionário infectado pelo novo coronavírus, para efectuar uma “limpeza profunda”, bem como as instalações em Londres.

O petróleo West Texas tomba 9,46% para 41,56 dólares. O Brent recuou 8,92% em Londres para 45,53 USD.

O petróleo afundou com o “não” da Rússia ao corte da Opep.