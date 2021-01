Wall Street fecha em queda com impeachment a Trump e Twitter tomba mais de 6%

O Dow Jones caiu 0,29% para 31.008,69 pontos; o S&P 500 recua 0,66% para 3.799,61 pontos e o Nasdaq 100 tomba 1,55% para 12.902,49 pontos.

Estes dias antecedem o arranque oficial da earnings season nos EUA, com Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo a mostrarem números no dia 15.

Um título que se destacou pela queda foi a rede social Twitter que desmoronou 6,41% depois de ter expulso o Presidente dos Estados Unidos.

O mercado não gostou que o Twitter suspendesse permanentemente a conta de Trump. A rede social de Jack Dorsey suspendeu a conta do presidente republicano dos EUA depois do caos vivido no Capitólio, com a invasão de eleitores partidários de Trump que recusam a vitória do democrata Joe Biden.

Os democratas apresentaram nesta segunda-feira o pedido formal de abertura do impeachment contra o presidente cessante do país, Donald Trump. É a segunda vez que iniciam este procedimento, desta vez baseado no “incitamento à insurreição” de que acusam o presidente republicano.

Os investidores estão à espera de quinta-feira, quando o presidente eleito, Biden, vai apresentar os detalhes do novo programa de ajuda fiscal que pretende aprovar imediatamente. “Mas a sua aprovação, principalmente no Senado, não vai ser ‘ uma caminhada fácil’, pois já houve um senador democrata que se mostrou contra”, lembram os analistas citados pelas sites noticiosos internacionais.

Noutros mercados, o petróleo do West Texas cai 0,21% para 52,13 dólares. Já o euro desvaloriza 0,5% para 1,2157 USD.

A bitcoin também é novidade. A tão esperada correcção chegou neste fim de semana e a criptomoeda recua fortemente. O tombo vem depois de atingir novos máximos de 42.000 dólares. A criptomoeda cai para 33.000 dólares.