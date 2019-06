Wall Street fecha em baixa em reacção a declarações do presidente da Fed

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice selectivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,67%, para os 26.548,22 pontos.

Mais fortes foram as perdas do tecnológico Nasdaq, que desvalorizou 1,51%, para as 7.884,72 unidades, e o do alargado S&P500, que desceu 0,95%, para as 2.917,38.

A Fed, que em 19 de junho deixou inalteradas as taxas de juro de referência, “pode ver mais longe” e “não reagir em excesso”, aliviando imediatamente a sua política monetária, declarou o seu presidente, Jerome Powell, durante uma conferência realizada em Nova Iorque.

A instituição “está a reflectir sobre uma eventual descida das taxas”, concedeu.

De momento, o quadro da economia norte-americana continua “favorável”, sublinhou o dirigente do banco central norte-americano, quando a taxa de desemprego está nos 3,6%.