Wall Street fecha em baixa com subida da inflação nos EUA

A bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a cederem aos números da inflação nos EUA, que os leva a recear uma aceleração das taxas de juro por parte do banco central, a Reserva Federal (Fed).

Segundo noticiou a Lusa, os resultados definitivos da sessão indicam que o índice selectivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,47%, para os 35 241,59 pontos, o tecnológico Nasdaq perdeu 2,10%, para as 14 185,64 unidades, e o alargado S&P500 desvalorizou 1,81%, para as 4 504,08.

As acções pagaram "por a inflação ter saído acima do previsto, o que alimentou ainda mais a expectativa de um endurecimento firme da política monetária por parte da Fed", resumiram os analistas do Wells Fargo.

Em Janeiro, os preços continuaram a subir nos EUA, atingindo 7,5% em termos anuais (0,6% em termos mensais), no que foi o ritmo mais elevado em cerca de 40 anos e acima do previsto, anunciou hoje o governo federal.

É preciso recuar a Fevereiro de 1982 para encontrar uma taxa anual tão elevada, segundo o índice de preços no consumidor divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho.

No conjunto de um ano, os mais voláteis preços da energia subiram 27% e os da alimentação 7%.

Perante esta ascensão dos preços e de outros receios que a Fed seja mais estrita na sua política monetária para jugular a inflação, os rendimentos permitidos pelas Obrigações do Tesouro a 10 anos superaram o limiar dos dois por cento, pela primeira vez desde 2019, atingindo os 2,04%.

Os rendimentos dos títulos a dois anos, reflectindo os receios dos investidores perante uma subida mais rápida das taxas de juro da Fed, subiram 18% para os 1,61% e reduziram a curva da diferença entre as taxas de médio e longo prazo.

"Os números da inflação saíram mais fortes do que o esperado, o que foi negativo para o mercado bolsista", considerou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

"Isto significa que a Fed poderia ser mais agressiva e, se tiver sinais de que os ordenados aumentaram ainda mais, durante o próximo relatório sobre o emprego, em 04 de Março, pode subir a racha de juro de referência em meio ponto percentual (0,50%) de uma única vez", destacou.

A próxima reunião do comité monetário da Fed (FOMC, na sigla em Inglês) está prevista para 15 e 16 de Março.