Wall Street fecha em baixa com hipótese de conflito EUA-Irão

A Bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta terça-feira, dia 7 de janeiro, em terreno negativo, na sequência do receio que se mantém entre os investidores sobre um agravamento das tensões entre os Estados Unidos da América e o Irão – inclusive uma potencial retaliação das forças iranianas devido à morte do general Qasem Soleimani.

Os três principais índices norte-americanos encerraram, assim, no ‘vermelho’. O industrial Dow Jones perdeu 0,42% para os 28.583,68 pontos; o financeiro S&P 500 recuou 0,29%, para 3.236,75 pontos e o tecnológico Nasdaq deslizou 0,03%, para os 9.068,58 pontos. Já o Russel 2000 ficou marcado por uma desvalorização de 0,22%, para 1.659,66 pontos.

Já as empresas tecnológicas mantêm a overperformance. É o caso, por exemplo, das cotadas no Nasdaq Microchip Technology (fabricante de semicondutores), que encerrou as negociações com um disparo de 6,71%, para 110,69 dólares. A Tesla, que atingiu hoje máximos, terminou o dia com um ganho de 3,88%, para 469,06 dólares.

Em termos macroeconómicos, houve boas notícias vindas do Institute for Supply Management (ISM), que revelou hoje que o seu índice de atividade não-industrial subiu para 55 em dezembro de 2019, depois de se ter fixado nos 53,9 no mês anterior. O valor ficou acima das expectativas dos analistas.

Hoje o calendário económico dos Estados Unidos esteve preenchido, nomeadamente com a divulgação dos dados sobre a balança comercial em Novembro (13h30), o índice de preços não-industriais, de emprego não-industrial e da actividade de negócios (15h00), bem como os inventários semanais de petróleo bruto (21h40).

O índice da actividade nos serviços norte-americanos subiu em Dezembro de 2019 mais do que o esperado e o défice comercial de bens e serviços diminuiu 8,2% no mês anterior, ficando em 43.100 milhões de dólares, o nível mais baixo desde outubro de 2016.

Em relação ao petróleo, a cotação do barril de Brent recua 0,51%, para 61,56 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,46%, para 62,98 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, o euro deprecia 0,42% face ao dólar (1,1145) – após o Banco Central Europeu ter estabelecido a taxa cambial de referência do euro em 1,1172 dólares – enquanto a libra “desvaloriza” 0,36% perante a divisa dos Estados Unidos (1,3119).