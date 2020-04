Wall Street fecha em alta uma sessão hesitante entre petróleo e desemprego

A bolsa nova-iorquina encerrou ontem com ganhos uma sessão hesitante, com os investidores a vacilarem entre as fortíssimas subidas do preço do petróleo e das inscrições semanais para o subsídio de desemprego nos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice selectivo Dow Jones Industrial Average progrediu 2,24%, para os 21.413,44 pontos.

Com a mesma tendência, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,72%, para as 7.487,31 unidades, e o alargado S&P500 subiu 2,28%, para as 2.526,90.

A subida dos índices assentou na valorização dos preços dos barris de petróleo em Nova Iorque (25%) e Londres (20%), que foram as maiores subidas registadas em fim de sessão das respectivas histórias.

A cotação do WTI e do Brent disparou depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, prometer uma redução da produção saudita e russa para reequilibrar um mercado, que também está a sofrer com a pandemia do novo coronavirus.

Mas rapidamente apareceram dúvidas sobre as afirmações do inquilino da Casa Branca, que admitiu uma descida da produção entre 10 a 15 milhões de barris por dia, e os índices perderam alguma força.

No início da sessão, os investidores tinham sido abalados pelos números relativos às novas inscrições para o subsídio de desemprego, que indicam uma subida de 6,6 milhões de pessoas na semana passada.